Scomparso dal primo pomeriggio di ieri, ritrovato morto

Si sono concluse tragicamente le ricerche di un 45enne in Brianza

LA VALLETTA – Di lui si avevano notizie dal primo pomeriggio di ieri, giovedì, quando si era allontanato dalla sua abitazione, purtroppo questa mattina è stato rinvenuto il suo corpo ormai privo di vita: si sono concluse tragicamente le ricerche del 45enne, residente a La Valletta Brianza.

I familiari, preoccupati per lui, avevano lanciato l’allarme ed erano scattate le operazioni che avevano mobilitato i Vigili del Fuoco, impegnati dalla tarda serata di ieri con diverse squadre, tra cui unità cinofile, droni e squadre TAS (topografia applicata al soccorso).

La prefettura aveva diffuso una descrizione dell’uomo per raccogliere eventuali segnalazioni: “Alberto – il suo nome – è alto 170 cm, pesa 70 kg circa, capelli rasati a zero, occhi castani. Al momento dell’allontanamento, indossava pantaloni tecnici da montagna di colore nero, maglia nera, gilet smanicato di colore nero. scarponi da montagna. L’ultima cella agganciata dal cellulare lo colloca nel comune di Calco località Scagnello. Chi può fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di mettersi in contatto con la Stazione Carabinieri di Brivio”.

In mattinata l’esito drammatico delle ricerche con il rinvenimento del corpo in un casolare nella zona di Perego.