La Valletta: rientra a casa e trova i ladri. Paura a Crescenzaga

La donna ha fatto giusto in tempo a intravedere tre uomini che fuggivano dal suo appartamento

Il comitato Cavalletta chiede l’attivazione dei gruppi di controllo di vicinato per prevenire episodi di questo tipo

LA VALLETTA – Rientra a casa dal lavoro e trova la casa sottosopra, facendo appena in tempo a intravedere tre persone intente a scappare dall’appartamento. E’ successo oggi, venerdì, dopo le 18 a Crescenzaga, frazione de La Valletta Brianza. Spaventata e sotto shock per quanto successo, la donna ha allertato i vicini chiedendo una mano. Sembrerebbe che i ladri fossero appena arrivati nell’appartamento e avessero appena iniziato a cercare oggetti preziosi tra le stanze aprendo armadi e cassetti e mettendo tutto sottosopra, quando sono stati costretti a scappare a mani vuote a causa del ritorno a casa della proprietaria. Sembrerebbe che purtroppo i ladri siano però riusciti a mettere a segno il furto in altri due appartamenti dello stesso stabile.

Dell’episodio sono stati informati i carabinieri. A far sentire la voce anche il neonato comitato cittadino Cavalletta, chiedendo all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Panzeri, con cui è in programma un incontro virtuale proprio stasera, di attivarsi per l’attivazione del gruppi di controllo del vicinato, mutuando l’esperienza già introdotta da alcuni Comuni del territorio con buoni risultati in termini di prevenzione.

E’ notizia sempre di oggi l’arresto di un quarantaduenne di origini marocchine, colto in flagrante mentre stava cercando di rubare generi alimentari all’interno della scuola materna di viale Sommi Picenardi. Processato con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.