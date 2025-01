La Valletta, si ribalta con l’auto: paura per un giovane

L’incidente è avvenuto ieri sera, lunedì, dopo le 20, a Perego

Trasportato in ospedale un 32enne

LA VALLETTA BRIANZA – Incidente ieri sera, lunedì, poco dopo le 20 lungo la Statale nella frazione di Perego. Un ragazzo di 32 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate dopo essersi ribaltato con la propria auto, una Opel di colore grigio, all’altezza del primo semaforo provenendo da Barzago.

Altri automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme alla centrale operativa dell’Agenzia regionale dell’Emergenza Urgenza di Areu che ha inviato sul posto, inizialmente in codice giallo, un’ambulanza della Croce Bianca di Besana.

Allertati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate mentre i rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Merate.

Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.