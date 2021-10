La Valletta, tamponamento davanti alle strisce: ferito un pedone

Pedone attraversa, un’auto si ferma ma quella che la segue no

Il veicolo tamponato investe il pedone, soccorso dai sanitari

LA VALLETTA – Incidente nel pomeriggio di sabato a La Valletta Brianza dove un pedone è stato investito da un’auto in seguito ad un tamponamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente a Olgiate Molgora, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere probabilmente il parcheggio situato all’imbocco di via Cervino, dall’altra parte della Briantea. La Lancia Musa che sopraggiungeva si è fermata per far attraversare la coppia, non avrebbe invece rallentato l’auto che la seguiva, una Fiat Punto.

L’impatto ha spinto la Lancia contro il pedone, urtandolo. Per soccorrere le quattro persone coinvolte nell’incidente sono intervenute due ambulanze (una della Croce Bianca di Besana e l’altra della Croce Rossa di Olgiate) e un’automedica. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.