Ladri a Olgiate, svaligiata la casa dell’assessore Fratangeli: “Banda senza scrupoli”

Il colpo, l’ennesimo di una seria, è stato messo a segno questa notte: il bottino è di almeno 5mila euro

I ladri sono entrati nella camera da letto mentre le persone dormivano e hanno portato fuori in giardino cassetti e oggetti

OLGIATE – Sono entrati in casa nel cuore della notte e hanno rubato oro e contanti. Ennesimo furto questa notte a Olgiate, paese preso di mira negli ultimi giorni dai ladri. I soliti ignoti sono entrati in azione a Porchera, in via Collodi, facendo visita alla villetta dove abita l’assessore all’Ambiente e all’Ecologia Matteo Fratangeli. Nessuno si è accorto di niente tanto che il sospetto è che i malviventi abbiano potuto spruzzare qualche spray narcotizzante per poter agire indisturbati. Quello che è certo che hanno agito nel cuore della notte, dopo le 2.30. I ladri sono entrati in giardino e da qui hanno scardinato una persiana situata a piano terra. Dopodichè con la pratica del foro, sono riusciti ad aprire la finestra ed entrare nell’appartamento.

Dopo aver rovistato in soggiorno, sono entrati nella camera da letto e hanno portato rovistato velocemente negli armadi portando fuori i cassetti. In giardino è avvenuta la disamina della merce da rubare, come conferma Fratangeli: “Stamattina abbiamo trovato i cassetti rovesciati nel prato. Hanno rubato oro, preziosi, gioielli e quel poco contante che avevamo in casa. In tutto circa 5mila euro. Computer, telefoni e carte di credito sono stati lasciati al loro posto”. La famiglia ha subito contattato i carabinieri della stazione di Brivio per sporgere denuncia. Il sospetto è che ad agire sia sempre la stessa banda, costituita presumibilmente da tre persone: una aspetterebbe i complici in strada, un’altra farebbe da palo in giardino con una terza chiamata a entrare all’interno delle case. Nei giorni scorsi furti sono stati segnalati a San Zeno e Olcellera. Da qui l’invito dell’assessore ai propri concittadini: “State attenti e prendere delle precauzioni in più. Se possibile non tenete oggetti preziosi o soldi in casa. Siamo di fronte a una banda senza scrupoli che agisce di notte, mentre la gente dorme tranquillamente nel proprio letto”.