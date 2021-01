Ladri all’interno della Casa Sant’Agostino, gestito dalla cooperativa Solleva

Sconsolato il presidente Gasparini: “Furto o inutile dispetto?”

I ladri hanno rubato una lavatrice sgangherata e una cassettiera tarlata

PADERNO – Hanno rubato una lavatrice sgangherata e una cassettiera tarlata tanto che le stesse vittime non sanno se parlare di furto o solo di un inutile dispetto. E’ successo sabato 16 scorso, quando, approfittando della momentanea assenza della famiglia ospitata, si sono introdotti all’interno della “Casa sant’Agostino”, housing sociale della cooperativa sociale Solleva che ha sede a Porto d’Adda, non lontano dal ristoro Stallazzo che nel 2019 fu oggetto di diverse attenzioni criminose.

Come dicevamo, i ladri si sono impossessati di una lavatrice sgangherata e di una cassettiera tarlata: “Un magro bottino, per un’operazione priva di senso che serve solo a dar fastidio, in un momento complicato per il sociale”, ha commentato il presidente di Solleva Luigi Gasparini sconsolato.