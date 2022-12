Ladri in azione a Bevera: sfondano la vetrina e rubano biciclette

Preso di mira dai malviventi il negozio Spreafico Clici di via Vittorio Venero

SIRTORI – Spaccata al negozio Spreafico Cicli di via Vittorio Veneto a Bevera di Sirtori. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, con i malviventi che hanno sfondato una vetrina utilizzando un mezzo, forse un furgone, per poi rubare alcune biciclette.

La spaccata sarebbe avvenuta intorno alle 4 del mattino, con i malviventi che hanno sfondato la vetrina per poi saccheggiare in fretta e furia il negozio, riuscendo a rubare, da quanto è stato possibile apprendere, alcune bicilette, prima di dileguarsi.

I proprietari, che risiedono sopra il negozio, sono stati svegliati dal fragoroso botto e dall’allarme scattato immediatamente.

Sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine, ma al momento dei ladri non c’è nessuna traccia. In corso le indagini con i militari che stanno visionando l’accaduto tramite i filmati dalla videosorveglianza e di altre telecamere presenti in zona.