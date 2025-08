Lecchese in vacanza a Piombino colpito da un fulmine in spiaggia

Il grave incidente nella tarda mattinata di ieri, domenica

Provvidenziale l’intervento della moglie, infermiera, che ha subito iniziato le manovre di rianimazione

PIOMBINO (LI) – Era in vacanza a Piombino, in provincia di Livorno, e si trovava sulla spiaggia di Pontedoro quando è stato colpito da un fulmine. E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena un uomo di 69 anni residente in provincia di Lecco.

L’allarme è scattato intorno alle 11 di ieri, domenica 3 agosto. Provvidenziale l’intervento della moglie, infermiera professionale, che si trovava a pochi metri di distanza e ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei soccorsi.

Il cuore dell’uomo, residente a Verderio, ha ripreso a battere dopo diversi minuti. Una volta stabilizzato il lecchese è stato trasportato all’ospedale con l’elicottero della Regione Toscana. Le condizioni del 69enne restano comunque gravi.