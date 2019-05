Lecco. Sabato, al centro culturale Assalam, l’addio a Omar

Tempo di lettura: 1 minuto

A Chiuso, sabato alle 10, la cerimonia pubblica per l’ultimo saluto al giovane Omar Gabr

Alle 11 si svolgerà una seconda cerimonia presso il cimitero di Montevecchia

LECCO – Una cerimonia pubblica al Centro Culturale Assalam di Lecco per dire addio al giovane Omar Gabr. L’ultimo saluto è stato fissato per sabato 11 maggio alle ore 10.

Il 17enne di Montevecchia è stato ritrovato senza vita ieri, mercoledì, lungo le rive dell’Adda al confine tra Calolziocorte e Vercurago.

Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce lunedì mattina, l’ultimo avvistamento in stazione a Calolzio ma a scuola non ci era mai arrivato.

Le ricerche sono scattate nel primo pomeriggio di martedì in campo vigili del fuoco, carabinieri, cani molecolari, protezione civile e diversi volontari.

Le speranze di ritrovare il giovane vivo si sono infrante ieri intorno alle 11.30 quando durante un sorvolo dell’elicottero è stato notato un corpo in località Palude tra Brivio e Calolziocorte.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, come tanti saranno i giovani che diranno addio al giovane Omar presso il centro culturale situato nel rione di Chiuso (via Bergamo).

Alle ore 11, invece, è stata fissata una seconda cerimonia al cimitero di Montevecchia.