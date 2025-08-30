Lite tra giovani nella notte a Brivio, due soccorsi

Un diverbio sfociato in violenza in via Como fra tre ventenni

Due ragazzi trasportati in ospedale per accertamenti

BRIVIO – Una lite, iniziata verbalmente, poi degenerata in violenza. A Brivio erano da poco passate le tre di notte quando tre ragazzi, tutti uomini intorno ai vent’anni, per ragioni tutt’ora ignote, sono arrivati alle mani mentre si trovavano nel pieno di una discussione.

Il fatto si è verificato in via Como, e ha richiesto l’intervento sul posto di due ambulanze, da Olginate e Calolzio, e di un’auto infermieristica. Allertati anche i Carabinieri di Merate.

Durante il diverbio due giovani sarebbero rimasti feriti, trasportati per accertamenti al Pronto Soccorso.