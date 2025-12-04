Lomagna, completamente spente le fiamme nello stabilimento RONCALab

I Vigili del Fuoco, per precauzione, resteranno con un presidio per tutta la notte

Arpa ha fatto sapere che non sono state riscontrate criticità di carattere ambientale

LOMAGNA – E’ stata la stessa azienda, intorno alle 17.30, a comunicare che l’incendio (VIDEO) è stato completamente spento e sono stati esclusi danni alle strutture del vicino stabilimento di Pastai in Brianza. L’allarme era scattato intorno alle ore 12.30 di oggi, giovedì 4 dicembre, all’interno dello stabilimento RONCALab di Lomagna (via Marco Biagi, 38), nell’area produttiva dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse.

I vigili del fuoco hanno lavorato per domare anche gli ultimi focolai e, per scrupolo, resteranno per tutta la notte con un presidio. Al momento dell’incendio in fabbrica c’erano una trentina di lavoratori, nessuno è stato ferito, le operazioni di evacuazione del personale si sono svolte in sicurezza.

Domani si entrerà nell’azienda a fare una prima valutazione dei danni e anche per indagare sulle cause dell’incendio nell’area produttiva dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse. Al momento non è possibile stimare né le cause dell’incendio, né l’entità dei danni, che saranno valutate solo dopo l’accesso all’area da parte dei tecnici e dei periti.

Sul posto, oltre ai numerosi soccorritori, sono intervenuti anche i tecnici di Arpa Lombardia che “per la tipologia della colonna di fumo verticale sprigionata dal rogo, che ha favorito la dispersione in forma gassosa degli inquinanti in atmosfera e per la durata dell’episodio – hanno fatto sapere – non si sono rese necessarie misurazioni sulle concentrazioni di inquinanti nell’aria. Verificata anche la gestione delle acque di spegnimento: non sono state riscontrate criticità di carattere ambientale”.