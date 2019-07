Lomagna, denunciato il pirata della strada che ha investito ieri un ciclista

L’investimento è avvenuto martedì intorno alle 20 in via Milano: ferito un ragazzo di 30 anni

Denunciato un operaio di 36 anni che non si è fermato a prestare soccorso dopo l’incidente

LOMAGNA – E’ stato denunciato per omissione di soccorso l’uomo che ieri sera, martedì, intorno alle 20, è scappato dopo aver provocato un incidente. I fatti sono successi a Lomagna, in via Milano. Un ragazzo di 30 anni stava procedendo lungo la via quando, giunto poco prima dello stabilimento della Marcegaglia, è finito al suolo urtato da un’auto.

Neanche il tempo di accorgersi di quello che era successo che l’automobilista al volante del mezzo era già scappato. Una fuga repentina che però non gli è bastata per farla franca. Alcuni testimoni sono infatti riusciti a prendere nota di importanti particolari comunicandoli ai carabinieri della compagnia di Merate intervenuti sul posto.

Mentre i sanitari della Croce Rossa di Merate si prendevano cura del ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco, i militari hanno dato inizio alle indagini riuscendo a individuare il pirata della strada. Si tratta di un trentaseienne, residente nella zona, di professione operaio che, intorno alle 22.30 si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri ammettendo le proprie responsabilità. Un gesto che non l’ha però esentato dalla denuncia a piede libero per omissione di soccorso.