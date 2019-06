LOMAGNA – Vigili del fuoco al lavoro a Lomagna per un vasto incendio in un’azienda di legname. L’allarme è scattato poco prima delle 19 di oggi, domenica 2 giugno.

I soccorsi si sono subito portati in via del Mulino dove ha sede la falegnameria Galimberti. Sono diversi gli equipaggi dei vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme.

Il fuoco ha già divorato parte della copertura di un capannone e ora la paura è quella che le fiamme possano propagarsi al materiale presente.