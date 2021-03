E’ successo nell’ex area Juncker

Le fiamme hanno coinvolto del materiale isolante, sul posto i VVF di Lecco e di Merate

LOMAGNA – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 11 marzo, a Lomagna per un incendio scoppiato in un capannone in fase di ristrutturazione nell’ex area Juncker.

Le fiamme hanno coinvolto del materiale isolante per la ristrutturazione. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono stati inviati i pompieri di Lecco con un’autopompa e un’autoscala e anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate con un’autopompa e un’autobotte.