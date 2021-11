E’ successo oggi, venerdì, intorno alle 13 alla rotonda del Pino

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale

LOMAGNA – Nuovo incidente oggi, venerdì, poco prima delle 13 alla rotonda del Pino in via Milano a Lomagna. In base a quanto è stato possibile apprendere e che dovrà trovare conferma dai rilievi affidati agli agenti della Polizia stradale, lo scontro è avvenuto tra un’auto in discesa da Lomagna e una moto in viaggio in direzione verso Usmate. Ad aver la peggio il motociclista di 26 anni in sella alla moto da strada che è stato trasportato in codice verde all’ospedale Mandic di Merate.