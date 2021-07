Lomagna. Incidente in via Leonardo da Vinci, ferite tre persone

L’incidente è avvenuto alle 22.30 circa di venerdì

LOMAGNA – Incidente nella tarda serata di ieri, venerdì, alle 22.30 circa, a Lomagna in via Leonardo da Vinci all’altezza dell’intersezione con via Giotto.

Due i mezzi coinvolti, mentre tre le persone che sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave. Si tratta di due uomini di 35 e 32 anni e una donna di 33.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi a bordo dell’ambulanza della Croce Bianca di Merate e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi, stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le rispettive responsabilità degli automobilisti.