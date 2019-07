Lomagna. Incidente in via Milano, una persona al pronto soccorso

Incidente a Lomagna, ciclista investito in via Milano

Una persona ferita trasportata all’ospedale

LOMAGNA – Soccorsi al lavoro nella serata di oggi, martedì 9 luglio. Mancavano pochi minuti alle 20 quando in via Milano, a Lomagna, sono intervenute l’ambulanza e l’automedica per l’investimento di un ciclista.

Le condizioni della persona ferita, per fortuna, si sono rivelate molto meno gravi di quanto sembrava all’inizio tanto che è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in via Milano, all’incrocio con via Carducci. Sul posto anche i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.