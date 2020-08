Ferita al volto per un lavoratore

L’uomo è stato trasportato al S. Gerardo di Monza

LOMAGNA – Incidente sul lavoro poco prima delle 14 di oggi, martedì 18 agosto, in una azienda di Lomagna. Un uomo di 53 anni è rimasto ferito al volto riportando una ferita lacero contusa al naso. I soccorsi sono intervenuti nell’azienda di via Giotto: sul posto l’ambulanza e l’automedica, il lavoratore è stato trasporto al San Gerardo di Monza in codice giallo (mediamente critico).