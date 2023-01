Lomagna: manomesso il bancomat della Bpm di via Milano

E’ successo l’altra notte ai danni della banca situata a Lomagna

I ladri avrebbero cercato di prelevare i soldi hackerando il sistema

LOMAGNA – Manomesso il bancomat della banca popolare di Milano. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì scorso quando, da quanto è stato possibile apprendere, è entrata in azione una banda di ladri intenzionati a prelevare soldi dallo sportello automatico che si affaccia su via Milano.

Non è la prima volta che l’istituto di credito lomagnese viene preso di mira dai malintenzionati: era successo già nel settembre del 2021 con nel mirino sempre lo sportello del bancomat, che si affaccia direttamente sul parcheggio fuori dalla banca. Sembrerebbe che questa volta il colpo non si però andato a segno e che i ladri siano andati via a mani vuote. Dopo aver manomesso, probabilmente con l’ausilio di un piccolo flessibile, lo sportello, i ladri avrebbero cercato di connettersi al sistema informatico della banca per prelevare i contanti. Ma qualcosa sarebbe andato storto, mandando in fumo i piani. I carabinieri della Compagnia di Merate stanno effettuando comunque degli accertamenti per appurare nei dettagli quanto avvenuto.

Attualmente il bancomat è fuori uso con tanto di cartello che ne spiega la manomissione.