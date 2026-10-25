Lomagna: scontro auto moto alla rotonda del Pino

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, domenica
LOMAGNA – Scontro auto moto all’altezza della rotonda del Pino. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 15.30 con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Vimercate e l’automedica.
Allertati anche i Vigili del Fuoco mentre i carabinieri della Compagnia di Merate sono stati chiamati per effettuare i rilievi.
All’arrivo dei sanitari sul posto, fortunatamente le condizioni dei due motociclisti coinvolti nell’incidente sono risultate meno gravi di quanto ipotizzato in un primo tempo tanto da stabilire il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate in codice verde.
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