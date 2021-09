Lomagna, scontro tra due auto sulla Provinciale: code e disagi alla viabilità

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 24 settembre, sulla Sp 342

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi

LOMAGNA – Incidente questa mattina, venerdì 24 settembre, lungo la Provinciale all’altezza del cavalcavia di Lomagna poco prima delle 7. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto, in marcia in direzione opposta, si sono scontrate rimediando pesanti ammaccature alla carrozzeria.

Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco mentre la centrale operativa di Areu ha inviato, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Soccorsi un ragazzo di 24 anni e una donna di 44 anni con diverse contusioni, tanto che per entrambi si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate per accertamenti.

Toccherà ora agli agenti della Polizia intercomunale di Lomagna e Osnago, intervenuti insieme ai Carabinieri per i rilievi, ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

L’incidente ha causato delle ripercussioni alla viabilità, creando code e rallentamenti soprattutto in direzione Milano.