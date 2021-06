Lomagna, spaccata al negozio d’ottica: rubati soldi e occhiali

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì ai danni dell’ottica di via Milano

Ad agire una banda di ladri che hanno preso a mazzate la vetrata di ingresso rubando poi denaro e occhiali

LOMAGNA – Hanno agito nel cuore della notte utilizzando una mazza per spaccare la portafinestra di ingresso del negozio. Spaccata ai danni dell’ottica Giovenzana di via Milano nella notte tra lunedì e martedì 22 giugno. La banda di ladri, sembrerebbe formata da almeno 4 o 5 persone, è entrata in azione poco dopo le 2, dapprima forzando e sollevando la saracinesca del negozio. Dopodichè, con una mazza, rinvenuta fuori dall’ingresso dai carabinieri giunti per il sopralluogo, hanno colpito la vetrata per farsi un varco all’interno del negozio. Una volta dentro si sono indirizzati verso la cassa rubando l’incasso e hanno anche preso alcune paia di occhiali.

Arraffato il bottino, i ladri sono poi scappati a piedi nelle vie dietro la centralissima via Milano. Ora la speranza è di riuscire a identificare gli autori della spaccata visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Merate.