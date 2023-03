Lutto a Cernusco: è morto Paolo Maggioni, padre della giornalista Monica e fondatore di Emmetre

Il funerale verrà celebrato sabato a Cernusco

87 anni, si è distinto per un incessante impegno sindacale e politico

CERNUSCO – Grande cordoglio per la scomparsa di Paolo Maggioni, 87 anni, volto noto e stimato a Cernusco per aver dato vita insieme a un fratello della Emmetre Utenisili. Papà di Luca e di Monica Maggioni, giornalista Rai (è direttrice del Tg1), sposato con Giovanna, Maggioni si è sempre impegnato in campo politico, svolgendo anche un’importante attività sindacale iniziata ai tempi in cui era operaio alla Pirelli Bicocca. In molti ricordano anche l’impegno e la dedizione con cui si metteva a disposizione per organizzare la festa dell’Unità, sempre pronto a dare una mano e a spendersi per i più bisogni.

La salma è composta presso la chiesetta di San Rocco di Calco: il funerale verrà celebrato domani, sabato, alle 15 a Cernusco, preceduto alle 14.30 dalla recita del rosario.

Tantissimi i messaggi di condoglianze giunti in queste ore tra cui anche quello del gruppo di minoranza di Un passo avanti insieme: “Guidati da un sentimento di sincera amicizia, ci stringiamo alla famiglia Maggioni e al nostro caro amico Luca per la loro triste perdita – fanno sapere i consiglieri di minoranza – . Siamo consapevoli del vuoto che lascia un uomo di grande spessore come Paolino Maggioni, lo ricorderemo sempre per la sua grande saggezza ed estrema umanità, conoscerlo è stato un onore.