Lutto a Imbersago: è morto Bruno Volani. Il ricordo del sindaco

71 anni, era stato alla guida dell’Asd Imbersago per diversi anni

Il sindaco commosso: “Ricordiamo il costante e fattivo impegno di Bruno a favore dei giovani e dello sport”

IMBERSAGO – Una persona volenterosa, impegnata e attiva nel mondo dello sport e dei giovani. L’intera comunità di Imbersago piange la scomparsa di Bruno Volani, 71 anni. Alla guida per diversi anni dell’associazione sportiva dilettantistica imbersaghese, Volani si è sempre distinto per il suo impegno a favore dei giovani in ambito sportivo, con particolare riferimento al settore calcistico.

A ricordarne il grande impegno è il sindaco Fabio Vergani: “Il Comune di Imbersago partecipa commosso al dolore della famiglia per l’inattesa scomparsa del concittadino Bruno Volani, deceduto il 15 marzo all’età di 71 anni. L’Amministrazione comunale ricorda in particolare il costante e fattivo impegno di Bruno a favore dei giovani e dello sport, in particolare nel settore calcistico, che lo vide tra l’altro ricoprire per lungo tempo la carica di presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Imbersaghese, sviluppando rapporti di leale collaborazione con il Comune e con l’intero mondo associativo”.

Volani lascia la moglie Maria e i figli Enrico e Marco. Il funerale si terrà oggi, mercoledì, alle 14.30 nella parrocchia di San Marcellino.