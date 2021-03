Lutto a La Valletta: è morto padre Amos, il prete della colonia

Padre Amos è morto sabato sera, colpito da infarto. Aveva 87 anni. Martedì il funerale a Rovagnate

Era stato una colonna portante della colonia centro climatico marino di Milano Marittima. Il ricordo del sindaco Panzeri

LA VALLETTA – “Grazie Padre Amos da tutta la comunità”. E’ il messaggio di cordoglio che il sindaco Marco Panzeri ha riservato a Padre Amos Aldeghi, sacerdote originario di Rovagnate, per anni colonna portante della colonia a Milano Marittima, frequentata negli anni anche da moltissimi bambini e ragazzi non solo della comunità di Rovagnate, ma anche dei comuni limitrofi.

88 anni da compiere a fine mese, padre Amos, prete camilliano, è morto sabato sera nella sua stanza nella casa religiosa di Capriate, colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

“In questo momento di dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Aldeghi per la scomparsa di Padre Amos. Molti di noi conservano il ricordo di quanto ha fatto Padre Amos per la comunità dei fedeli, in particolare per quella di Rovagnate e per i suoi ragazzi, che d’estate potevano trascorrere le vacanze estive in montagna a Santa Caterina nella Casa Alpina don Piero e al mare, a Milano Marittima, da lui.

Grazie da tutta la comunità” le parole del sindaco che si aggiungono ai tantissimi messaggi di stima e affetto pubblicati sulla pagina Fb del centro climatico marino di Milano Marittima, dove il religioso viene ricordato proprio come un padre affettuoso e benevolo con tutti i suoi “figli”.

Il funerale si terrà domani, martedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio di Rovagnate.