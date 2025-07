Lutto cittadino a Merate per la scomparsa di Giuseppe Crippa

Il cordoglio della città di Merate per la scomparsa di Giuseppe Crippa

Lunedì la partecipazione di una delegazione del Comune ai momenti funebri previsti e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali

MERATE – Lutto cittadino per la scomparsa di Giuseppe Crippa, 90 anni, fondatore di Technoprobe e presidente onorario della multinazionale attiva nel settore della microelettronica. Il sindaco di Merate Mattia Salvioni ha istituito per domani, lunedì 7 luglio, il lutto cittadino come segno di profonda gratitudine verso l’imprenditore brianzolo riconoscendo il prezioso supporto a servizio della Comunità Meratese svolto attraverso opere filantropiche. Tra queste, un posto di primo piano è rappresentato dalla messa a disposizione di un proprio capannone per trasformarlo in hub vaccinale durante l’emergenza Covid e dalla creazione della Fondazione filantropica Mariarosa e Giuseppe Crippa, atta a sostenere molte opera benefiche.

Ricordando che Crippa è stato anche insignito nel 2015 dall’Amministrazione Comunale della benemerenza civica dell’Ambrogino d’oro, in occasione della tradizionale cerimonia che si svolge il 7 dicembre in occasione della festa patronale della Città di Merate, per la meritoria ed instancabile opera svolta a favore della Comunità “esprimendo appieno i valori della perseveranza, della determinazione, del rispetto, dello spirito di servizio e dell’altruismo”, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvioni ha disposto il lutto cittadino nella giornata di lunedì in concomitanza con il giorno dell’esposizione della salma presso la sede dell’azienda Technoprobe e di chiusura della stessa, in segno di sentita, profonda e commossa partecipazione dell’intera Comunità di Merate al lutto.

Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio diffusi per ricordare e ringraziare un imprenditore illuminato, rimasto sempre una persona umile.