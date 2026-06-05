Lutto cittadino a Olgiate lunedì per i funerali di don Giancarlo Cereda

I funerali verranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa di San Zeno

Il Comune di Olgiate Molgora ha proclamato il lutto cittadino

OLGIATE MOLGORA – Lutto cittadino a Olgiate lunedì prossimo, 8 giugno, giorno in cui verranno celebrati alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Zeno i funerali di don Giancarlo Cereda, il parroco di San Zeno scomparso questa notte all’età di 85 anni.

Amato e stimato da tutta la comunità, don Giancarlo era arrivato a San Zeno nel 1994, svolgendo con impegno, passione e devozione il suo ministero sacerdotale senza mai spendersi per gli altri, soprattutto per i giovani, con cui era stato capace di costruire un dialogo sincero, leale e costruttivo.

La notizia della sua improvvisa scomparsa, dopo un ricovero in ospedale per via di una caduta sembrata in un primo tempo banale, ha suscitato profonda commozione nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e incontrarlo lungo il cammino.

“Per 32 anni è stato una guida spirituale, un grandissimo punto di riferimento e un vero padre per ciascuno di noi – hanno scritto i parrocchiani in un post pubblicato sui social -. Ha camminato al nostro fianco nei momenti di gioia e in quelli di dolore, lasciando un segno indelebile nel cuore della nostra Parrocchia con la sua instancabile dedizione e la sua profonda fede. Oggi piangiamo la perdita di un pastore generoso, ma ringraziamo il Signore per il dono della sua vita e per tutto il bene che ha seminato in tanti anni insieme, fino all’ultimo giorno”.

Al cordoglio della comunità intera si è unita anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bernocco che per lunedì ha fissato il lutto cittadino esponendo già da ora le bandiere a mezz’asta.

“L’Amministrazione comunale di Olgiate Molgora si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Don Giancarlo Cereda. Il lutto che segue alla sconvolgente notizia della sua improvvisa scomparsa non deve tuttavia farci dimenticare il segno indelebile e luminoso che ha lasciato nella nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, desideriamo ricordare con sincera gratitudine il suo instancabile ministero, la sua profonda umanità e la dedizione con cui si è sempre speso per il bene comune e per i più fragili. La sua guida spirituale e il suo esempio di vicinanza e ascolto resteranno un patrimonio prezioso per tutti i cittadini di Olgiate Molgora. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità parrocchiale esprimiamo le più sentite e commosse condoglianze a nome di tutta la cittadinanza”.