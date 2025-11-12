Lutto nell’imprenditoria: è morto Pietro Sala, fondatore di Maxi Sport

Aveva 82 anni. Nel 1989 aveva dato vita al negozio di abbigliamento sportivo Maxi Sport

Imprenditore lungimirante e appassionato, ha sempre creduto nello spirito di gruppo. Venerdì a Barzanò il funerale

BARZANO’ – Un grande imprenditore, lungimirante e appassionato, determinato e caparbio. E’ enorme il cordoglio per la morte di Pietro Sala, 82 anni, fondatore di Maxi Sport, negozio di abbigliamento fondato a Cernusco nel 1989 e diventato poi una catena con sedi in diverse città della Lombardia.

Punto di riferimento per l’abbigliamento e le attrezzature sportive, l’impresa è portato avanti con impegno dai figli che dal padre hanno ereditato la passione e la dedizione al lavoro. Sono stati proprio loro a diffondere una nota ai collaboratori sotolineando come Sala abba sempre creduto profondamente “nella forza e nella coesione del nostro gruppo e nelle persone che ne fanno parte”. E hanno aggiunto: “Un padre, un imprenditore e un visionario che, con energia e determinazione, ha contribuito giorno dopo giorno alla costruzione di ciò che oggi siamo”.

In un gesto di grande generosità e fiducia nel futuro, Sala ha voluto donare le cornee, testimoniando ancora una volta il suo profondo legame con la vita.

A piangerne la comparsa la moglie Isabella, sempre al suo fianco in ogni momento personale e imprenditoriale e i figli Emanuele, Giovanni, Ester e Giulia insieme ai nipoti.

Il funerale verrà celebrato venerdì 13 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Vito martire di Barzanò.