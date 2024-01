Madonna del Bosco. Auto contro colonna della scalinata d’ingresso

Detriti in strada, Vigili del Fuoco al lavoro a Imbersago

IMBERSAGO – Un intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario oggi alle 14:30 in via Lecco, nel comune di Imbersago. Il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato un’autopompa dal distaccamento di Merate per la rimozione delle parti di colonna dell’ingresso alla scalinata della Madonna del Bosco, divelte a seguito di un incidente automobilistico.

La dinamica dell’incidente coinvolge un’auto che ha causato danni significativi alla struttura della scalinata con alcune parti della colonna che sono finite sulla carreggiata.

Al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sull’incidente automobilistico o sulle eventuali persone coinvolte. Tuttavia, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di rimettere in sicurezza la strada.