Malore improvviso in strada a Merate: uomo di 45 anni soccorso in codice rosso

L’intervento è stato richiesto in via Monte Grappa poco dopo le 20 di questa sera

MERATE – Attimi di paura nella serata di oggi, martedì, intorno alle 20.10, in via Monte Grappa a Merate, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un malore improvviso.

Secondo le prime informazioni, il 45enne sembrerebbe fosse impegnato in una sessione di allenamento di corsa quando si è accasciato a terra. Alcuni passanti lo hanno notato riverso in strada e hanno subito allertato i soccorsi.

La macchina dell’emergenza si è mossa rapidamente: sul posto è intervenuta un’ambulanza insieme a un mezzo di soccorso avanzato. L’intervento è stato classificato in codice rosso, a indicare la gravità della situazione. Presenti in via Monte Grappa anche i carabinieri della Compagnia di Merate.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico per le prime cure sul posto, in attesa di essere trasferito in ospedale in gravi condizioni.