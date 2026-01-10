Malore sulle piste da sci di Livigno, muore 68enne di Montevecchia

La tragedia poco prima delle ore 12 di oggi, sabato
L’uomo si sarebbe accasciato al suolo dopo una discesa
LIVIGNO – Tragedia sulle piste da sci di Livigno dove è morto uno sciatore lecchese di 68 anni. L’allarme oggi, sabato 10 gennaio, poco prima delle ore 12 alla partenza degli impianti Valandrea. Al termine di una discesa l’uomo si sarebbe accasciato sulla neve a causa di un malore.
Inutili tutti i tentativi di salvare la vita all’uomo, residente a Montevecchia. Sul posto il personale del soccorso piste, l’equipe dell’automedica di Livigno, i Carabinieri; attivato anche l’elisoccorso di Sondrio. Purtroppo le manovre di rianimazione si sono rivelate vane, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.