Maltempo a Merate: albero caduto all’oratorio di Novate

E’ successo ieri sera, lunedì, durante il nubifragio: sul posto la Protezione civile

Sopralluogo questa mattina del sindaco Salvioni con il parroco don Eugenio

MERATE – Un albero, uno dei grossi pini posizionati vicino alla recinzione dell’oratorio di Novate, sul lato posteriore, si è spezzato a causa del maltempo. E’ successo ieri sera, lunedì 7 luglio, quando la pianta, a causa delle fortissime folate di vento, si è spezzata finendo in strada, lungo via Raffaello Sanzio.

Fortunatamente in quel momento la via era completamente libera e sgombra. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto di una squadra di volontari della Protezione civile che hanno operato per mettere in sicurezza la zona coinvolta, transennata con il nastro bianco rosso.

Questa mattina, martedì, il sindaco Mattia Salvioni ha voluto incontrare il parroco don Eugenio Folcio per confrontarsi sulla situazione.

L’intervento all’oratorio di Novate è solo uno di quelli effettuati ieri sera dai volontari coordinati da Andrea Bonfanti, al lavoro con le moto seghe anche lungo via Piave verso Cascina Malpaga e al lago di San Rocco.

Tante le uscite effettuate anche dai Vigili del Fuoco il cui centralino ha ricevuto moltissime chiamate di aiuto nel corso della serata di ieri.