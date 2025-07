Maltempo, infiltrazioni nelle sale operatorie dell’ospedale Mandic. Rinviati 13 interventi

Inagibile l’intero blocco

Tredici operazioni chirurgiche rinviate a lunedì

MERATE – Mentre fuori imperversava il nubifragio – che questa mattina ha investito il Meratese -, nelle sale operatorie dell’ospedale Madic pioveva dai controsoffitti. Diverse le infiltrazioni d’acqua che, insinuatesi nel tetto, hanno reso inagibile l’intero blocco operatorio costringendo all’interruzione dell’attività chirurgica.

“Si confida che il ripristino della piena funzionalità delle sale si concluda nella giornata di lunedì” fanno sapere dall’ospedale, mentre i 13 interventi chirurgici – cinque di chirurgia generale, tre di ortopedia e cinque di ginecologia – programmati per oggi sono già stati rinviati dopo il weekend.

Per l’inizio della prossima settimana sono fissate le verifiche per accertare le cause delle infiltrazioni, il personale specializzato interverrà poi per le sistemazioni. La situazione di questa mattina non ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.