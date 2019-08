Maltempo nel Meratese, scuole allagate a Calco

L’acqua ha invaso il piano interrato della scuola primaria e della secondaria di primo grado

Allagato anche il polo culturale di Arlate. Tantissimi i danni registrati anche nei box e negli scantinati delle case di privati

CALCO – Non solo box e scantinati allagati. Anche le scuole di Calco hanno fatto loro malgrado i conti con l’ondata di maltempo che questa notte, giovedì, si è abbattuta con violenza sul Meratese. Il piano interrato degli edifici che ospitano la scuola primaria e la secondaria di primo grado, comunicanti tra di loro proprio sottoterra, è stato infatti completamente invaso dall’acqua.

Tanti i disagi anche nelle abitazioni dei privati, tra cui quella del sindaco

“Non siamo riusciti ancora a fare una conta precisa dei danni, ma sicuramente non sono di poco conto” puntualizza il sindaco Stefano Motta, chiamato questa mattina a prendere in mano la ramazza, come molti vicini del complesso residenziale di via Vittorio Veneto, per pulire da acqua e fango il box della sua abitazione.

“Purtroppo questa ondata catastrofica di maltempo ha fatto registrare molti danni alle abitazioni private in diverse zone di Calco e di Arlate”. Danni a cui si sommano quelli avvenuti negli edifici pubblici, come le scuole di Calco e il polo culturale (ex scuola) di Arlate. Un allagamento, quello avvenuto all’interno del plesso scolastico calchese, arrivato quando erano praticamente terminati gli ultimi interventi di sistemazione e abbellimento dell’edificio.

“Quest’estate siamo riusciti a realizzare il terzo lotto di interventi finanziato grazie allo sblocca scuola di Renzi. Dopo aver effettuato negli anni precedenti lavori più strutturali, questa volta eravamo riusciti a stanziare 420mila euro per ritinteggiare tutte le pareti e abbellire i serramenti”. L’intervento era praticamente concluso e lunedì sarebbe dovuta intervenire l’impresa di pulizia in previsione della ripresa delle attività scolastiche.

Danni anche ad Arlate

Il maltempo ha provocato danni anche al polo culturale di Arlate, i cui lucernari erano già stati mitragliati dalla grandine a giugno, durante un altro violento nubifragio che aveva colpito la zona. “Otre ai lucernari vecchi che vanno sostituiti, qui c’è un problema strutturale più complesso che va risolto per evitare nuovi allagamenti alla prossima bomba d’acqua” conclude il sindaco.