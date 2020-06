Maltempo, notte di lavoro per i pompieri: una quindicina di interventi nel lecchese

Il forte temporale di ieri sera non è trascorso indenne in provincia di Lecco

Allagamenti di garage e cantine nel meratese, a Ello cede un muro

LECCO – La seconda ondata di maltempo in due giorni ha lasciato, anche lunedì notte la sua scia di danni nel lecchese, soprattutto per allagamenti dovuti alle forti piogge cadute dalla serata e nella notte.

Sono stati una quindicina gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco di Lecco sul territorio provinciale per problemi legati alle precipitazioni, soprattutto nell’area del meratese dove si sono allagate diverse cantine e garage.

Sempre in serata, i pompieri sono dovuti intervenire a Ello dove si è registrato il cedimento strutturale di un muro di cinta di un’abitazione, in via Milano. Sul posto il sindaco Virginio Colombo.

A Lecco si conta un intervento in corso Martiri per un allagamento. Nella prima mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono accorsi a Tremenico per un piccolo smottamento in strada.