Maltempo, smottamento ad Airuno: isolata la frazione di Aizurro

E’ successo oggi, venerdì, intorno a mezzogiorno

Operai al lavoro per cercare di ripristinare la situazione riaprendo la strada alla circolazione

AIRUNO – Smottamento ad Airuno lungo la strada che sale alla frazione di Aizurro che al momento risulta isolata. E’ successo oggi, venerdì 29 agosto, intorno a mezzogiorno quando le abbondanti precipitazioni hanno portato la terra a muoversi riversandosi in strada.

Un movimento importante che ha trascinato al suolo anche un albero, rami e fronde di altre pianti, rendendo la strada inagibile e impraticabile.

Nello stesso punto, nel maggio del 2024, si era verificato un altro smottamento, ma in quell’occasione la strada era rimasta percorribile seppur parzialmente.

Sul posto si sono portati subito diversi amministratori comunali insieme ad alcuni residenti per valutare la situazione e capire come procedere.

E’ stata subito contattata l’azienda Tentori per effettuare un intervento urgente di ripristino della strada. Bisognerà valutare attentamente come procedere e capire se sarà necessario effettuare un intervento di consolidamento della terra a bordo della carreggiata.

Al momento la strada resta quindi bloccata in entrambi i sensi di circolazione.