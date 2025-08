Maltempo sul Lecchese, nella notte oltre 25 interventi per i Vigili del fuoco

Tra i comuni più colpiti Olgiate Molgora, Calco, Santa Maria Hoè e Paderno

Impegnata anche la Protezione Civile di Merate, intervenuta con tre squadre sul territorio comunale

LECCO/MERATE – Una nottata di richieste d’aiuto per i Vigili del fuoco di Lecco che, a causa del maltempo, abbattutosi sull’intera provincia sono stati impegnati in oltre 25 interventi.

Allagamenti, in locali privati e lungo le strade, auto bloccate e taglio di alberi pericolanti: queste le principali motivazioni che hanno fatto scattare le richieste di soccorso. I comuni più colpiti dal temporale sono Olgiate Molgora, Calco, Santa Maria Hoè e Paderno.

Gli interventi della Protezione Civile nel Meratese

Inoltre, nella notte la Protezione Civile di Merate è intervenuta con tre squadre sul territorio comunale a causa delle forti piogge. Diversi i tombini divelti e le griglie intasate da foglie e rami a causa della grandine.

I principali problemi si sono verificati al sottopasso ferroviario di Pagnano, in località Sbianca e Pianezzo dove la Molgora è esondata in più punti rendendo necessaria la chiusura della strada.

Allagamento sulla SS 342 a Bulciago

Anas avverte che sulla strada statale 342 “Briantea” è stato temporaneamente istituito un senso unico alternato al km 37,100 a Bulciago. Le limitazioni si sono rese necessarie a causa dell’allagamento dei tratti stradali per le intense precipitazioni in corso. Sul posto le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine che sono impegnate nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.