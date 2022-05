La richiesta di intervento è stata lanciata alle 19.40 circa

Sul posto insieme ad ambulanza e automedica, anche l’elisoccorso di Como atterrato al parco del Nettuno

VERDERIO – Avrebbe investito la figlioletta di due anni mentre stava compiendo manovra con l’auto all’interno di un cortile situato in un vecchio nucleo abitativo nel comune di Verderio.

Il drammatico incidente è avvenuto alle 19.40 circa di questa sera, martedì, quando è stata lanciata la richiesta di intervento.

Sul posto si sono portate ambulanza, automedica e da Como è decollato anche l’elisoccorso atterrato al parco del Nettuno. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Ancora frammentarie le informazioni riguardo la dinamica di quanto accaduto, ma da quanto emerso la madre stava rientrando in auto e facendo ingresso nel cortile avrebbe visto la figlia più grande giocare non accorgendosi tuttavia della presenza della figlia più piccola, investendola. La figlioletta sarebbe rimasta incastrata sotto l’auto, rimanendo sempre cosciente. Ad estrarla sono stati i soccorsi una volta giunti sul posto, con la piccola che è stata affidata alle cure dello staff medico-sanitario e quindi portata a bordo dell’elicottero che si è diretto all’ospedale di Bergamo in codice giallo.

Grande apprensione in paese, con molte persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso, presente sul posto anche il sindaco Robertino Manega.