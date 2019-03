Scontro tra camion e furgone sulla Como-Bergamo

Un ferito e lunghi incolonnamenti

BARZAGO – Statale Briantea completamente bloccata, giovedì mattina, dopo l’incidente che si è verificato intorno alle 10 all’altezza di Barzago.

Un camion e un furgone, che procedevano in direzioni opposte, si sono urtati provocando il ferimento del conducente del secondo mezzo, un uomo di 46 anni soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto, in supporto ai sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con due squadre, per estrarre il guidatore del furgone, rimasto bloccato all’interno del mezzo incidentato.

La strada è rimasta bloccata per consentire l’intervento dei soccorsi. Lunghi incolonnamenti si sono verificati in entrambe le direzioni.