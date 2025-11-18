Merate, auto imbrattata: solidarietà all’assessora Patrizia Riva – Interventi

Ferma condanna per il gesto compiuto ai danni dell’auto di Patrizia Riva

Sindaci, opposizioni e associazioni sono vicine all’assessora, la cui auto è stata imbrattata di rosa nella notte

MERATE – Solidarietà e condanna per il gesto compiuto ai danni dell’auto dell’assessora Patrizia Riva, imbrattata con della vernice di colore rosa la scorsa notte.

E’ quanto stanno esprimendo diverse persone in queste ore, mostrando vicinanza alla consigliera Riva, stimata e riconosciuta per l’impegno profuso nelle azioni e iniziative di contrasto alla violenza di genere.

Di seguito gli interventi giunti in redazione

Comunicato del gruppo consiliare Prospettive per Merate

Il nostro gruppo esprime piena solidarietà all’assessore Riva per il vile atto di vandalismo subito nella notte ai danni della sua autovettura. Condanniamo con fermezza un gesto tanto ignobile quanto ingiustificabile, che colpisce non solo la persona ma anche il ruolo istituzionale che essa ricopre. Riteniamo che simili comportamenti non possano trovare alcuna giustificazione e auspichiamo che i responsabili vengano al più presto individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni.

Prospettive per Merate

Vicinanza all’assessore Patrizia Riva

A nome dei Sindaci del Meratese, esprimo la mia sincera solidarietà e vicinanza a Patrizia Riva per il grave e vile gesto vandalico che nella notte è stato compiuto ai danni della sua auto.

Un grave episodio perpetrato ai danni di un amministratore pubblico che non può e non deve essere derubricato a semplice ragazzata.

Fabio Vergani

Presidente della Conferenza dei Sindaci del Meratese

Pro Loco Merate

Il Direttivo della Pro Loco di Merate esprime la sua ferma e inequivocabile condanna per il grave e ignobile atto vandalico perpetrato ai danni dell’autovettura dell’Assessore Patrizia Riva.

Dispiaciuti e indignati per un gesto che non appartiene al tessuto civile e democratico della nostra città esprimiamo la nostra vicinanza.

Simona Vitali

Presidente Pro Loco