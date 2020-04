Merate, 101 i positivi. Aperto un conto corrente per la solidarietà alimentare

Dati ancora in peggioramento a Merate. Il sindaco invita al rispetto delle norme

Istituito un fondo per implementare le risorse da destinare ai buoni spesa, destinati alle famiglie in crisi a causa del covid 19

MERATE – Sono ben 101 i positivi al coronavirus in città. A comunicare l’aggiornamento è stato il sindaco Massimo Panzeri con una nota basata sugli aggiornamenti forniti ieri, 9 aprile, dalla Prefettura. “I dati sono ancora in peggioramento, abbiamo superato i 100 positivi” commenta il primo cittadino aggiungendo come siano saliti a 15 i morti accertati per Covid 19 mentre le persone in sorveglianza attiva siano pari a 83.

“L’invito rivolto a tutti è quello di continuare a restare a casa, salvo inderogabili necessità, come da disposizioni vigenti. L’Amministrazione Comunale, con l’aiuto del Volontari della Protezione Civile e della Croce Bianca, sta distribuendo 7.000 mascherine, che verranno lasciate nelle cassette postali. Ricordo che sono disponibili i moduli per la richiesta del contributo straordinario una tantum di solidarietà alimentare, scaricabili sia dal sito comunale, sia in versione cartacea presso l’Ufficio Messi. Approfitto per augurare a tutti i cittadini Buona Pasqua”.

L’assessore al Welfare Franca Maggioni ha invece precisato come la Giunta Comunale abbia destinato risorse ulteriori rispetto a quelle erogate con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, istituendo un apposito capitolo di bilancio, al fine di erogare buoni spesa per i soggetti meno abbienti, particolarmente colpiti della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

“A questo fondo possono contribuire cittadini e aziende, effettuando una donazione,

mediante bonifico bancario. Preciso che le somme saranno destinate esclusivamente alla

solidarietà alimentare. Ecco il codice Iban IT69T0569651530000006500X52”.

Il Conto è intestato al Comune di Merate – Pro Emergenza Covid -19.

“Rammento che le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla

normativa vigente. Ringrazio anticipatamente, a nome di tutta l’amministrazione comunale, tutti i coloro che decideranno di donare anche una piccola somma di denaro che verrà destinata ai cittadini meratesi che si trovano in difficoltà a causa della pandemia in corso”.