Merate, 31enne investita in via Statale: soccorsa in codice giallo

L’impatto è avvenuto intorno alle 20:15 di questa sera, mercoledì, in via Statale, sul posto ambulanza e automedica

MERATE – Un investimento si è verificato questa sera intorno alle 20:15 a Merate, lungo via Statale. Coinvolta nell’incidente una donna di 31 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Merate, un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e un’automedica. La centrale operativa ha disposto l’intervento in codice giallo, segnalando quindi una situazione di media gravità.

Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, la trentunenne è stata trasportata all’ospedale per ulteriori accertamenti. L’esatta dinamica dell’investimento è al vaglio dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

L’intervento dei soccorsi ha causato qualche rallentamento lungo via Statale, dove i mezzi di emergenza hanno operato per permettere l’assistenza alla persona ferita e la messa in sicurezza dell’area.