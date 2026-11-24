E’ successo stasera, martedì, intorno alle 19.30

La donna, residente in città, è stata trasportata al San Gerardo di Monza

MERATE – E’ finita a terra, sbalzata una decina di metri in là rispetto al punto dell’impatto. E’ stata trasportata in ospedale al San Gerardo di Monza con un poli-trauma la donna di 54 anni investita oggi, martedì, intorno alle 19.30 in via De Gasperi, non lontano dal distributore di benzina.

Da quanto è stato possibile apprendere l’auto, che procedeva verso viale Verdi, non avrebbe visto la donna intenta ad attraversare la strada: a incidere la scarsa visibilità dovuta al buio e alle condizioni meteo.

L’urto è stato particolarmente violento tanto che la 54enne, residente in città, è finita a terra rovinosamente rimediando un trauma alla faccia e al cranio.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza dei Volontari del Soccorso e l’automedica mentre una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Merate si è occupata dei rilievi.

La donna, che fortunatamente è rimasta sempre cosciente, è stata portata in codice rosso all’ospedale di Monza.