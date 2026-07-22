Merate, a fuoco nella notte una casa in via Cerri: Vigili del Fuoco in azione

La chiamata ai soccorsi è giunta nel cuore della notte da alcuni vicini di casa

Nella casa c’era solo un cane: all’origine dell’incendio probabilmente un cortocircuito

MERATE – Ad accorgersi delle fiamme che uscivano dalla porta finestra a piano terra sono stati i vicini di casa. Allarme nelle notte in via Cerri, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, dove all’improvviso è divampato un incendio all’interno di un’abitazione.

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico dell’emergenza 112 che ha inviato sul posto, dal comando di via Degli Alpini, due mezzi dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono entrati all’interno della casa provvedendo a spegnere le fiamme. All’interno dell’abitazione non vi erano persone, ma solo un cane preso poi in consegna dall’accalappiacani.

Sembrerebbe che a scatenare l’incendio sia stato un cortocircuito partito molto probabilmente dal frigorifero.

Sul posto è giunta poi anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Merate.

L’ingresso all’edificio è stato bloccato con un nastro in attesa delle verifiche sullo stabile: da quanto è stato possibile apprendere l’immobile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco.