L’intervento ieri sera, domenica, dalle 21.30 in avanti

L’incendio ha riguardato il tetto di una casa situata in via San Vincenzo, alle spalle dell’ospedale

MERATE – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, domenica, in via San Vincenzo per spegnere le fiamme divampate sul tetto di un’abitazione.

In posto si sono recate tre squadre del Distaccamento di Merate e due da Lecco per contenere le fiamme che hanno divorato una parte del tetto.

L’intervento è durato diverse ore.