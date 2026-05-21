Merate, abbandona oltre 40 sacchi neri fuori dal cimitero: individuato e denunciato

Intervento congiunto di Polizia locale, Silea e Comune
Fondamentali per le indagini, partite dalla segnalazione di alcuni residenti, le immagini delle telecamere
MERATE – Abbandona oltre 40 sacchi neri e di vari colori nell’aiuola davanti al cimitero cittadino, ma viene identificato grazie alle telecamere e denunciato così come previsto dalla normativa ambientale relativa alla gestione illecita dei rifiuti.
L’operazione, che si inserisce nell’ambito della campagna di contrasto all’abbandono dei rifiuti, è stata effettuata dalla Polizia locale in sinergia con l’ufficio ecologia e Silea tramite nuova figura del Project Manager.
All’interno dei sacchi erano presenti rifiuti di vario genere, lasciati in un’area
pubblica e segnalati da alcuni residenti. Proprio dalla segnalazione sono partiti gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale in sinergia con l’Ufficio Ecologia e con il supporto operativo di Silea. Fondamentali si sono rivelati i sopralluoghi effettuati dagli agenti, la raccolta delle testimonianze e soprattutto l’analisi delle immagini registrate dal sistema di
videosorveglianza comunale, che hanno consentito di risalire al responsabile. Per
l’autore dell’abbandono è quindi scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria competente per violazione della normativa ambientale relativa alla gestione illecita dei rifiuti.
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