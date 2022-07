Classe 1956, era titolare della Cartolibreria Pessina in Piazza Prinetti

“Hai accompagnato generazioni di meratesi dalla scuola primaria all’università. Non ti dimenticheremo mai”

MERATE – Lutto in città per la scomparsa di Luigi (Gigi) Pessina, storico commerciante. Sua la cartolibreria in Piazza Prinetti, punto di riferimento per tantissime generazioni di meratesi.

Classe 1956, in pensione dallo scorso anno, Pessina si è spento questa mattina, giovedì, all’alba all’Hospice di Airuno dov’era ricoverato. Lascia la moglie Wanda e i due figli Lucia e Marco.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia del noto e stimato commerciante, ricordato per la sua attenzione e disponibilità nei confronti dei clienti e per quel suo tipico sorriso ‘buono e rincuorante’.

“Sei sempre stato sorridente, attento e disponibile – ricorda Simona Vitali, presidente dell’associazione dei commercianti meratesi – Quasi ogni mattina entravo nel tuo negozio per acquistare materiale per i miei figli scolari, per un libro, un regalo, ma anche solo per un saluto. Non dimenticherò mai quel profumo di “cartoleria” quello delle matite, inconfondibile. Si stava bene nella tua bottega. Hai accompagnato generazioni di ragazzi meratesi dal primo quaderno della scuola primaria all’università, con professionalità, simpatia e pazienza.

E ancora: “Voglio ricordati così Gigi, dietro al tuo bancone professionale e sorridente. Sei sempre stato per tutti noi commercianti un punto di riferimento in quanto amico e collega. Alla famiglia porgo da parte mia e di tutti i commercianti le più sentite condoglianze”.

Anche il sindaco Panzeri, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha espresso cordoglio per la prematura scomparsa di Gigi Pessina: “Volto noto in Città, titolare della storica “Cartoleria Pessina” di famiglia, alla quale si sono rivolte intere generazioni di meratesi. Sempre sorridente e disponibile, pronto a soddisfare le richieste di tutti i suoi clienti, era benvoluto anche per la sua partecipazione attiva alla vita cittadina. La Comunità Meratese ricorderà sempre la sua grande umanità e la sua professionalità con profonda stima ed affetto”.

I funerali di Luigi Pessina si terranno domani, venerdì 29 luglio, alle ore 16 presso la Chiesa Parrocchiale di Merate.