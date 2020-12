Merate, #questaècasamia: ecco la campagna virtuale per dire basta ai furti

Campagna virtuale al motto #questaècasamia per dire basta ai furti

Un gruppo di cittadini ha scritto al sindaco Massimo Panzeri che ha sposato la causa

MERATE – L’hanno ribattezzata #questaècasamia ed è la campagna lanciata da un gruppo di meratesi per chiedere aiuto di fronte ai continui episodi di furti, registrati in città, sopratutto nelle frazioni di Sartirana e Cassina. Una richiesta inoltrata al sindaco Massimo Panzeri, che proprio venerdì scorso era sceso in strada insieme ai residenti di Sartirana per cercare tre individui che si stavano muovendo, in modo sospettoso, intorno alle abitazioni di diverse vie della frazioni.

Stanchi di dover vivere con la paura di sgradite visite, i cittadini hanno preso carta e penna per scrivere al sindaco un messaggio. “Fermi, questa è casa nostra!” hanno scritto sottoscrivendo una richiesta di aiuto. “Abbiamo scelto Lei, signor Sindaco, in quanto rappresentante locale delle istituzioni che venerdì è intervenuto in prima persona, durante i furti a Sartirana. I cittadini delle zone più colpite di Merate”.

Una richiesta che non è rimasta inascoltata come spiega lo stesso Panzeri che anzi ha sposato l’idea di lanciare un’iniziativa simbolica ed esclusivamente virtuale #questaècasamia. “Sono numerosi i cittadini che mi hanno inviato, e stanno continuando a farlo, foto dalle rispettive residenze che vogliono testimoniare la diffusa preoccupazione che regna tra la popolazione per i continui furti – o comunque per i reiterati tentativi- ai danni delle proprie abitazioni”.

Il primo cittadino aggiunge: “Il periodo è già di per sé difficile; poter restare tranquilli e sereni almeno all’interno delle proprie case è il minimo che si possa chiedere alle istituzioni preposte”.

Da qui la conclusione: “Mi associo e condivido il grido di aiuto, pacifico e spontaneo, di tutti loro e l’ho immediatamente riportato ai vertici delle Forze dell’Ordine che ho incontrato già questa mattina al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica convocato prontamente dal signor Prefetto. Ringrazio e confido nell’attenzione che tutti ci hanno garantito a supporto delle forze già presenti e impegnate sul territorio”.

ECCO LE FOTO DEI PARTECIPANTI ALLA CAMPAGNA #QUESTAE’CASAMIA