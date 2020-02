Merate, al volante senza cinture e assicurazione: multa e sequestro dell’auto

Controllo da parte degli agenti della Polizia locale venerdì lungo via Statate, al confine con Cernusco

L’uomo non aveva con sé neppure la patente: alla vista degli agenti ha cercato di perdersi nel traffico ma è stato fermato ugualmente

MERATE – Alla vista della pattuglia della Polizia locale ha cercato di svincolarsi nel traffico per sfuggire ai controlli. Ha rimediato diverse sanzioni al codice della strada e il sequestro della propria auto l’automobilista francese fermato ieri, venerdì, dagli agenti della Polizia locale di Merate in via Statale. L’uomo viaggiava al volante della sua auto in direzione Cernusco quando è stato notato dagli agenti della Polizia locale.

Fermato per un controllo, l’automobilista, alla guida senza aver allacciato le cinture di sicurezza, non è stato in grado di fornire la patente perché non l’aveva con sé. Non solo. Dai controlli è emerso che l’auto era sprovvista di assicurazione. Gli agenti della Polizia locale hanno così proceduto immediatamente al sequestro del mezzo procedendo poi con le sanzioni per le contravvenzioni alle norme del codice della strada.