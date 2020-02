Merate, albero cade in via San Rocco a causa del vento forte

L’intervento questa mattina intorno alle 11.30

Fortunatamente in quel momento nessuno passava da via San Rocco

MERATE – Diversi interventi questa mattina, martedì, da parte dei Vigili del Fuoco a causa del forte vento che sta spazzando tutto il Lecchese. Intorno alle 11.30 i pompieri sono stati chiamati a intervenire in via San Rocco per rimuovere un albero che era caduto in strada, bloccando la circolazione nella zona compresa tra Sartirana e Cassina. Fortunatamente in quel momento non passava alcuna auto e nemmeno i pedoni. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Merate che hanno ripulito la strada e messo in sicurezza l’area. Sul posto si è portata anche una pattuglia degli agenti della Polizia locale per deviare il traffico diretto in via San Rocco.